بمناسبة عيد الاضحى: الصوناد تعلن عن هذا القرار..#خبر_عاجل

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أنها ستعمل بصفة استثنائية على تعليق العمل بنظام الحصص خلال فترة العيد لتمكين حرفائها من قضاء حاجياتهم في أفضل الظروف.

ووضعت الشركة على ذمة الحرفاء أرقام مقرات الأقاليم بكامل الولايات والرقم الأخضر المجاني للشركة 80100319لتلقي التشكيات.

وقالت إنّها مصالحها ستعمل على التدخل الحيني للحد من الإضطرابات والإنقطاعات، مشيرة إلى أنّ إحتمال تسجيل أعطاب على مستوى التجهيزات والشبكات التي يناهز طولها 58ألف كلم و4000منشأة مائية يبقى واردا.

وأوصت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه حرفاءها بأخذ الإحتياطات اللازمة وترشيد إستهلاك المياه خلال هذه المناسبة وتأجيل بعض الإستعمالات الثانوية للمياه إلى ما بعد الساعة السادسة مساء من يوم العيد وذلك لتفادي تزايد الإستهلاك وتجاوزه الموارد المائية المتاحة خاصة مع إرتفاع درجات الحرارة، وذلك نظرا للوضعية الصعبة للموارد المائية لهذه الصائفة نتيجة التغيرات المناخية والجفاف الذي تعيشه البلاد لسنوات متتالية، وأمام تزايد الطلب على المياه خلال يوم عيد الأضحى المبارك.

وقالت الشركة إنّ مصالحها قامت بالإستعدادات الضرورية للحد قدر الإمكان من تسجيل إشكاليات في توزيع الماء الصالح للشرب وإتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تحسبا لكل ما يمكن أن يطرأ خلال هذه الفترة حيث تم تكليف 1250عونا منهم 950 عونا ملزمين (Astreints) و300 عونا لتأمين حصص استمرار (Permanence) إضافة إلى 700 حارس بالمنشآت المائية للتدخل في الإبان.