تزامن عيد الأضحى مع فصل الصيف: هيئة السلامة الصحية تنبه المواطنين..

اصدرت وزارة الصحة اليوم السبت، بلاغا يتضمن نصائحا من الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، “من أجل عيد اضحى دون مخاطر صحية”.

ونظرا لتزامن عيد الأضحى المبارك لهذه السنة مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، توجهت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بجملة من النصائح الهادفة إلى الوقاية من المخاطر الصحية التي يمكن أن تنجم عن تداول الأضاحي.

وتتمثل النصائح في ما يلي:

اختيار الأضحية

يجب أن تكون الأضاحي نشيطة ولا تظهر عليها أي علامات أمراض مثل السعال والإسهال وخالية من أي إفرازات أو التهابات سواء على مستوى الفم أو الأنف أو اللسان وغير حاملة لأي جروح أو بثور أو نتوءات أو انتفاخ في البطن.

قبل ذبح الأضحية

تجنب عوامل تشنج الأضحية والحرص على وضعها في مكان مريح وتجنب تقديم الأكل للأضحية خلال 24 ساعة الأخيرة قبل الذبح والاقتصار على تقديم الماء الصالح للشراب.

أثناء ذبح الأضحية

ضرورة الحرص على اختيار مكان نظيف بعيدا عن أشعة الشمس واستعمال أدوات حادة نظيفة ومعقمة.

أن يكون الشخص المعني بذبح الأضحية ذو خبرة ومرتديا لملابس نظيفة ومعدة للغرض مع تجنب نفخ الأضحية مباشرة بالفم والانطلاق في السلخ من فوق في اتجاه الأسفل، والقيام بجميع مراحل الذبح بصفة مسترسلة دون انقطاع مع الحرص على عدم تلوث اللحوم، وعدم غسلها بالماء بعد الانتهاء من عملية تحضير الذبيحة.

إزالة المعدة والأمعاء فور الذبح ووضعها في وعاء خاص ونظيف وغسلها بشكل جيد مع تجنب تلوث اللحوم.

غسل وتطهير السكين المستعمل في إزالة الأحشاء قبل إعادة استعماله لتقطيع اللحوم غسل اليدين جيدا بشكل متكرر خاصة قبل وبعد التعامل مع اللحوم النيئة.

فحص الذبيحة والأحشاء

يجب أن يكون لون الذبيحة طبيعيا وورديا فاتحا

يجب أن تكون الأعضاء والأحشاء (كبد، قلب، رئة خالية من الأكياس المائية وأي نوع – ضرورة الاتصال بالطبيب البيطري في حالة الشك (لون الذبيحة أحمر غامق أو مصفر من الإصابات الأخرى وجود أكياس مائية ..)

إعداد وحفظ اللحوم والأحشاء

غسل وتنظيف الأحشاء والأمعاء (الدوارة) جيدا وخزنها مباشرة في الثلاجة ووضع الذبيحة في مكان بعيد عن أشعة الشمس مع عدم تجاوز ساعتین کاقصی تقدیر من ذبح الأضحية للشروع في عملية تقطيع اللحوم وخزنها واستخدام لوح تقطيع خاص باللحوم.

تبريد وتجميد لحوم الأضاحي حفظ اللحوم التي سيتم استهلاكها خلال الأيام الثلاثة الأولى في الثلاجة، على الرف الموجود أسفل المجمد مباشرة.

عدم ترك اللحوم المطبوخة أكثر من ساعتين خارج الثلاجة وخزن اللحوم التي سيتم استهلاكها بعد الأيام الثلاثة الأولى في (18) درجة مع حفظ اللحوم المعدة للتجميد في أكياس صحية معدة للاتصال بالمواد الغذائية والتجميد.

المحافظة على البيئة والمحيط

تنظيف مكان الذبح والتقطيع والأواني المستخدمة بمطهرات مناسبة مباشرة بعد الانتهاء من ذلك.

التخلص من جميع أعضاء وأجزاء الذبيحة غير الصالحة للاستهلاك والنفايات وبقايا الأحشاء بالطرق الصحية والحرص على عدم تركها في متناول الحيوانات السائبة.

حفظ جلود الأضاحي في أماكن بعيدة عن الشمس مع معالجتها بمادة الملح لحين استعمالها أو رفعها من طرف المصالح المعنية.