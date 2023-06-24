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وفاة مسترابة لطفلة 10 سنوات بقبلي..

2023/06/24 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أكد المهدي قياس مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقبلي بأن النيابة العمومية بالمحكمة المذكورة تلقت صباح اليوم اشعارا من قبل مركز الحرس برجيم معتوق مفاده وفاة طفلة عمرها 10 سنوات أصيلة إحدى دول جنوب الصحراء .

ووفق ما افاد به ذات المصدر في تصريح لشمس اف ام فأن الطفلة كانت برفقة عائلتها ( الاب والام وشقيقها ) الذين عمدوا لاجتياز الحدود خلسة ووفق تاكيدات الاب , الا أن الطفلة شعرت بعطش شديد مما دعا الاب وبقية أفراد الاسرة لاستنجاد بأحدى السيارات المارة الذي مكنه من الماء ووفق رواية الاب ما ان تناولت الفتاة كمية الماء حتى توفيت على عين المكان.

هذا واكد نفس المصدر انه قد تم تكلبف فرقة الابحاث بدوز بفتح تحقيق في العرض يتعلق بشبهة الوفاة واجتياز الحدود خلسة .

كما تقرر عرض جثة الهالكة على انظار الطببب الشرعي بقابس لتحديد ملابسات الوفاة.

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