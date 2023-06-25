الرابطة المحترفة الاولى (مجموعة التتويج- الجولة 13) – اسامة بن اسحاق حكما لمباراة الاولمبي الباجي والاتحاد المنستيري

تم تعيين الحكم اسامة بن اسحاق لادارة مقابلة الاولمبي الباجي وضيفه الاتحاد المنستيري التي ستقام غدا الاثنين على ملعب 15 اكتوبر ببنزرت بداية من الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر لحساب الجولة الثالثة عشرة لمجموعة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

وسيكون الحكم امير العيادي في غرفة الفار.

وفي ما يلي برنامج الجولة الثالثة عشرة (كل المقابلات على الساعة 16 و30دق)

الاثنين 26 جوان 2023

في 15 اكتوبر ببنزرت

الاولمبي الباجي – الاتحاد المنستيري

الحكم / اسامة بن اسحاق

حكم الفار / امير العيادي

الثلاثاء 27 جوان 2023

في حمادي العقربي برادس

الترجي الرياضي – النادي الافريقي

في الطيب المهيري بصفاقس

النادي الصفاقسي – اتحاد تطاوين

في بن قردان

اتحاد بن قردان – النجم الساحلي