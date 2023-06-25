فضيحة تطيح بهذا المسؤول..!!

أذنت النيابة العمومية بالعمومية بالمحكمة الابتدائية بالكاف بالاحتفاظ برئيس الاتّحاد المحلّي للفلاحة والصيد البحري بجهة الطويرف وأحد المزوّدين بمادة العلف، وذلك من أجل شبهات التلاعب في تزويد الفلاحين بمادة العلف واحتكارها، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالكاف فوزي الداودي،في تصريح لموزاييك.

وحسب المعطيات الأولية، فقد تمكّن أعوان منطقة الحرس الوطني بالكاف من حجز كمية من الأعلاف المدعّمة بنقاط بيع عشوائية تزن حوالي طنّين من الشعير المدعّم وتبيّن وجود شبهات تلاعب في قوائم توزيع المواد العلفية المدعمة وشبهات المضاربة في تلك المادة بغاية الاحتكار.