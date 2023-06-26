التشيكية كفيتوفا تحرز لقب بطولة برلين المفتوحة للتنس

أحرزت اللاعبة التشيكية بترا كفيتوفا يوم الاحد لقب بطولة برلين الألمانية الدولية المفتوحة للتنس على الملاعب العشبية والتي تقام ضمن الاستعدادات لخوض بطولة بريطانيا المفتوحة /ويمبلدون/ ثالث بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى.

وجاء تتويج كفيتوفا بعد فوزها على منافستها الكرواتية دونا فيكيتش بمجموعتين دون رد بواقع (6-2 و7-6) في المباراة النهائية.

وتفوقت التشيكية المخضرمة، البالغة من العمر 33 عاما، في المجموعة الأولى بسهولة بنتيجة (6-2) في 33 دقيقة، لكنها عانت في المجموعة الثانية وحسمتها بفضل خبرتها وإرسالها عقب اللجوء إلى الشوط الفاصل بنتيجة (7 – 6)، لتنهي المباراة في ساعة و41 دقيقة.

واللقب هو الثاني هذا العام لكفيتوفا، المصنفة الثانية عالميا سابقا، بعد تتويجها ببطولة ميامي للأساتذة ذات الألف نقطة ، والـ 31 في مسيرتها الاحترافية، وذلك قبل ثمانية أيام على انطلاق بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، المتوجة بلقبها عامي 2011 و2014.

والفوز هو الخامس للاعبة التشيكية على منافساتها الكرواتية في ست مواجهات جمعت بينهما حتى الآن.

من جهتها، أخفقت فيكيتش في تحقيق الفوز في مباراتها النهائية الثانية عشرة في مسيرتها الاحترافية والثانية هذا العام، بعد تتويجها في بطولة مونتيري المكسيكية بلقبها الرابع في مسيرتها.