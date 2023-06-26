هيئة الوقاية من التعذيب تُطالب بضمان مُعاملة إنسانيّة لكلّ المجرّدين من حُرّيتهم

طالبت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، اليوم الإثنين، بضمان معاملة إنسانيّة لكلّ المجرّدين من حرّيتهم بما يحفظ حرمتهم الجسديّة والمعنويّة ويحترم الكرامة البشريّة المتأصّلة فيهم داعية إلى اعتماد العقوبات البديلة للعقوبات السّالبة للحرّية كلّما كان ذلك ممكنا.

وعبّرت، في بيان أصدرته اليوم بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، عن إدانتها الشديدة لجرائم التعذيب وامتهان الذات البشريّة مؤكدة مساندتها الثابتة واللّامشروطة لجميع ضحايا التعذيب.

ودعت إلى ضرورة تفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب لضمان عدم تكرار الانتهاكات والقطع مع الإحساس بعبثيّة التشكي من قبل الضحايا حاثة على ضرورة إنفاذ الضّمانات الأساسيّة التي كفلها كلّ من القانون الوطني والقانون الدّولي لذوي الشبهة أثناء إلقاء القبض عليهم وعند إيقافهم والاحتفاظ بهم

وأشارت في بيانها، الذي حمل عنوان “من أجل حقوق تكتب لتحترم”، إلى أنها تحيي اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب الذي أقرّته الأمم المتحدة من أجل شدّ أزر أولئك الضّحايا والعمل على وضع حدّ للتعذيب وغيره من الممارسات المهينة للذات البشريّة وعدم تكرارها.