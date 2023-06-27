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هذا ما كشفته نتيجة اختبارات حريق محكمة مساكن..#خبر_عاجل

2023/06/27 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

كشفت التحقيقات والاختبارات أن الحريق الذي نشب بمقر محكمة الناحية بمساكن كان بفعل فاعل.

وأصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع في أحد الأشخاص والأبحاث متواصلة للكشف عن الدوافع وراء افتعال الحريق حسب ما أكده لاذاعة الجوهرة أف أم، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1.

وكان حريقًا نشب يوم الأحد 18 جوان 2023، بمقر محكمة الناحية بمساكن من ولاية سوسة، لم يتسبب في أيّة خسائر بشرية، وخلّف أضرارا مادية فقط. وأتت النيران على جانب من المبنى والتجهيزات، وبعض الأوراق من الأرشيف، ولم يشمل الحريق ملفات المواطنين ولا الأبحاث والملفات القضائية.

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