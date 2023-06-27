وزارة الداخلية تتخذ جملة من الاحتياطات الأمنية الخاصة بتامين عطلة عيد الاضحى..

أصدرت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء بلاغا مروريا في إطار الاحتياطات الأمنية الخاصة بتامين عطلة عيد الإضحى المبارك وما قد تشهده الطرقات من حركية مرورية مكثفة، حيث تدعو مستعملي الطريق إلى :

– التخفيض من السرعة .

– الالتزام المطلق بقواعد الجولان.

-التحلي برحابة الصدر واحترام الأولوية والالتزام بالسياقة المتزنة.

-إتباع إشارات ونصائح الأعوان.

-ضرورة وضع حزام الأمان داخل وخارج مواطن العمران.

-عدم نقل ركاب على وسيلة غير معدة للغرض.

-تجنب السياقة في حالة تعب

-عدم استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة

هذا وتعلم وزارة الداخلية العموم ان مصالحها انطلقت بداية من اليوم الثلاثاء 27 جوان 2023 و الى غاية يوم الاحد 02 جويلية 2023 في تنظيم حملات وطنية وقائية و تحسيسية بكامل تراب الجمهورية قصد بلوغ الهدف من الاحتفالات بالعيد دون حوادث.

هذا وقد تمّ وضع كلّ الإمكانيّات البشريّة والمادية لإرشاد ومُساعدة مُستعملي الطريق، ويمكن عند الضرورة الإتصال بأرقام هواتف النجدة التالية:

– 197 الأمن الوطني

ــ 193 الحرس الوطني

ــ 198 الحماية المدنيّة

أو إدارة شرطة المرور على الأرقام التالية: 71.342.787 ــ 71.343.201 أو المركز الوطني للإرشاد للحرس الوطني على الرقم: 71.960.448