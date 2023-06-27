البنك المركزي يصدر بلاغ هام للمواطنين..

أعلن البنك المركزي، الثلاثاء، عن استمرارية عمليّات السحب من الموزّعات الآلية للأوراق النقدية خلال عطلة عيد الاضحى (يومي 10 و11 ذي الحجّة 1444).

ودعا البنك المركزي في بلاغ صادر عنه، المديرين العامين للبنوك والرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد، الى اتخاذ الاجراءات الضرورية لتأمين استمرارية عمليّات السحب من الموزّعات الآلية للأوراق النقدية وعمليّات الدفع الالكتروني خلال هذه العطلة الموافقة ليومي، الإربعاء والخميس 28 و29 جوان 2023.

كما حث البنك في ذات السياق، على تأمين التزويد المستمر للموزّعات الآلية للأوراق النقدية والسهر على حسن جاهزية المنصّات التقنية المؤمنة لخدمات الدفع الالكتروني، علاوة على إتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة أي عطب أو إنقطاع للخدمات في أسرع وقت ممكن.