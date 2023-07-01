مجهول يُنهي حياة شاب ثلاثيني طعنا بسكين..وهذه التفاصيل..

أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بنابل إنابة قضائية لفائدة الشرطة العدلية بنابل لمباشرة الأبحاث اللازمة للكشف عن ملابسات مقتل شاب متزوج طعنا بسكين ليلة ثاني أيام عيد الأضحى.

وتجدر الإشارة إلى أنه وفي حدود الساعة التاسعة من ليلة أول أمس تم التفطن إلى تعرض شاب من سكان سيدي عمر بنابل وأصيل القيروان، إلى الطعن بواسطة آلة حادة من طرف مجهول ليتم نقله إلى المستشفى غير أنه فارق الحياة متأثرا بخطورة إصابته حيث أصابت إحدى الطعنات القلب مباشرة. علما أن الهالك متزوج في الثلاثينات من عمره وأب لابنين وفق ما أوردته اذاعة موزاييك.