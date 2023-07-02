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وزير الشّؤون الدّينية يواصل مرافقة الحجيج التونسيين في الرّمي والطواف

2023/07/02 أهم الأخبار, المصدر مع وات, مجتمع

واصل وزير الشّؤون الدّينية إبراهيم الشّائبي، رئيس البعثة الرّسمية، مرافقة مجموعات من حجيج تونس الميامين في رمي الجمرات وفي طواف الإفاضة، وفق بلاغ صادر اليوم الأحد عن الوزارة.

وأكّد الوزير، أنّ أفواج الحجيج التّونسيين، قد أتمّوا رمي الجمرات بكل يسر، في كنف الالتزام بالتّوجيهات التنظيمية للمرشدين والمؤطرين الذين يرافقونهم في الرمي وفق خطة التفويج، مثنيا على جهود أفراد البعثة في تجنيب الحجيج التدافع والتزاحم، الى جانب تطوعهم بالرمي نيابة عن الضعفاء والمرضى وكبار السن.

كما أجرى لقاءات مباشرة مع الحجيج في الفنادق للاطمئنان على أحوالهم، بعد اتمام المناسك والعودة من المشاعر المقدّسة.

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