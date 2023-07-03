عاجل/قبل ساعات من انتهاء المهلة التي أعطاها للمعلمين: وزير التربية يحسمها..

قال وزير التربية محمد علي البوغديري اليوم الاثنين ان الوزارة لن تبقى مكتوفة الايدي أمام من وصفهم بالمغامرين بعد مواصلة الجامعة العامة للتعليم الأساسي حجب أعداد التلاميذ مشيرا الى أن الأمر تجاوز مسألة حجب الأعداد عن التلاميذ.

وأكد وزير التربية في تصريح لاذاعة الديوان اف ام على أن هذه المسألة لن تمر وأن الدولة ليست ضعيفة كما يتصور البعض بل قادرة على حماية أبنائها داعيا المعلمين والمعلمات الذين لم يستكملوا تنزيل الأعداد إلى إنجازها اليوم بالنظر الى الأجال التي وضعتها الوزارة في وقت سابق والمحددة بتاريخ الرابع من جويلية.

كما شدد البوغديري على سعي الوزارة للاستجابة لأكثر من ملف وذلك في النقاط المقدمة من الطرف النقابي واصفا مسألة التوجه نحو عطلة دون تمكين التلاميذ من أعدادهم ”بالموقف غير المسؤول” ولا يرتقي إلى أن يكون موقفا وطنيا على حد تعبيره.