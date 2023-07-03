ليلة من المواجهات الدامية بين أفارقة وتونسيين في صفاقس..ماذا حصل..؟!

جدت ليلة البارحة مواجهات دامية في صفاقس، بين متساكني الربط وعدد من الأفارقة من جنوب الصحراء.

وأوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية صفاقس 1، فوزي المصمودي، اليوم الإثنين 03 جويلية 2023، أنه تم فتح أبحاث بخصوص الأحداث التي شهدتها منطقة الربط وسط مدينة صفاقس ليلة أمس.

وأضاف فوزي المصمودي، في تصريح لاذاعة شمس اف ام، أن ملابسات هذه الأحداث غير واضحة وتستدعي المزيد من الأبحاث وشدد على أنه إلى الآن لم يقع تسجيل أية إيقافات.

وتابع بأن المعطيات الأولية تشير إلى وقوع مُناوشات بين عدد من متساكني الحي وعدد من الأفارقة من جنوب الصحراء الذين يقيمون بنفس الحي لكن المناوشات تطورت وانتقلت إلى الشوارع وتم استعمال الحجارة مما تسبب في تسجيل خسائر مادية تتعلق خاصة بالسيارات إضافة إلى إصابات بدنية.

كما لفت الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية صفاقس 1، إلى أن المناوشات استوجبت تدخل قوات الأمن الذين تعرضوا خلال تدخلهم لفض المواجهات إلى عديد الأضرار.

هذا وأكد المتحدث أن الأبحاث متواصلة حول هذه الحادثة والقانون سيطبق على الجميع.