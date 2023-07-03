في حادثة صادمة: اشتكت ابنها بسبب العقوق..فانتقم منها وكشف جريمتها في حق حفيدها..

في حادثة صادمة وغريبة كشفت عن جريمة قتل تقدمت مواطنة بولاية المنستير بشكاية ضد ابنها بتهمة العقوق بان قام الاخير بتعنيفها ليعمد الاخير الى فضحها وكشف جريمتها امام الوحدات الامنية انتقاما منها.

وحسب ما اكده الناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير فريد بن جحا اليوم الاثنين في تصريح لموزاييك فان المواطنة توجهت الى مركز الامن يوم الواقعة لتقديم شكاية ضد ابنها بتهمة العقوق ولكن الاخير اكد للوحدات الامنية ان والدته قامت بقتل حفيدها الذي انجب خارج اطار الزواج سنة 2016 خنقا.

وقد تم الاذن باعادة اخراج جثة الرضيع لتشريحها.

وبين جحا ان الرضيع هو ابن ابنتها الذي انجبته خارج اطار الزواج وقد تم سنة 2016 الاعلام عن وفاته اختناقا بالحليب ليكشف اليوم الابن عن جريمة والدته.

هذا واشار جحا انه تم ايضا اعادة فتح تحقيق وفاة ابنتها والدة الرضيع التي توفيت في رمضان الماضي وقيل انها انتحرت للتأكد من عدم وجود جريمة ثانية للجدة.