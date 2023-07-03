بعد المواجهات الدامية بين مواطنين ومهاجرين أفارقة جنوب الصحراء في صفاقس..القضاء يفتح تحقيق..#خبر_عاجل

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مداهمة منزل وحجز مراكب حديدية ومحرك بحري معد للحرقة..

2023/07/03 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 01 و 02 جويلية 2023 وحدات منطقة الحرس الوطني بجبنيانة معززة بحضائر تدخل وتدخلات سريعة بإقليم الحرس الوطني بصفاقس وفريق تابع لإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببنعروس إثر مداهمة منزل أحد الأشخاص من حجز مراكب حديدية ومحرك بحري ومعدات تستعمل في صناعة القوارب الحديدية.

كما تم، وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للحرس الوطني، ضبط 15 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء كانوا بصدد التحضير للإبحار خلسة.
وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ بهم واتخاذ الاجراءات القانونية في شأنهم.

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