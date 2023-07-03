منوبة/ باكالوريا: تسجيل حالة غش في اليوم الأول من دورة التدارك

مع إنطلاق إمتحانات دورة التدارك من مناظرة الباكالوريا بولاية منوبة ، تم رصد حالة غشّ متعلقة باستعمال سماعات “بالبلوتوث” داخل مركز الإمتحان بالمعهد الثانوي الفارابي بالمرناقية ،تم على إثرها منع المترشح من مواصلة الاختبارات، واتخاذ كل الاجراءات الإدارية المعمول بها حسب معطيات المندوبية الجهوية للتربية بمنوبة.

ومن المنتظر أن تباشر المندوبية الجهوية للتربية أن تحيل ملف المعني على اللجان التأديبية المختصة بوزارة التربية، وذلك إثر وصول التقرير الخاص بالعملية، والتي تضاف ل13 حالة غش سجلت خلال الدورة الأولى من الامتحانات بالجهة.

وقد اجتاز دورة التدارك في إمتحان الباكالوريا اليوم الاثنين، 1330 مترشحا من المعاهد العمومية والخاصة ومترشحين فرديين موزعين على 16 مركز الامتحان التي اشرف عليها 2150 استاذ مراقبة.

وقد تم تمتيع عدد من الحالات الخاصة من إجراءات تضخيم الخط واضافة ثلث الوقت القانوني المخصص لكل حصة من حصص الامتحان.

يذكر انه تم تقييم نتائج الدورة الأولى من امتحان الباكالوريا، في لقاء اخباري اشرفت عليه المندوبة الجهوية للتربية بمنوبة دلندة المباركي بحضور عدد من اطارات المندوبية و رؤساء مراكز الاختبارات الكتابية حيث تم الوقوف على تطور النتائج مقارنة بالسنوات الماضية ، بعد تسجيل نسبة نجاح في التعليم العمومي في الدورة الرئيسية ب 39,30 بالمائة وذلك بعد نجاح 1606 تلاميذ ا، 60,54 بالمائة منهم اناث .