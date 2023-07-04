عاجل/بعد الضجة الكبيرة: مديرة مهرجان التخييم ببنزرت تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة ما حصل مع الفنان احمد سعد..

في متابعة للضجة التي اثارها الخلاف الذي جد بين الفنان المصري احمد سعد ومديرة مهرجان التخييم والفنون والرياضة، زكية المنصوري، كشفت المديرة ، تفاصيل الواقعة وما حصل في اختتام الحفل ببنزرت.

وقالت زكية المنصوري في لقاء مع برنامج “صباح العربية” على قناة “العربية”، اليوم الثلاثاء، إن الأزمة انتهت، وكانت مجرد سوء تفاهم ناتج عن نقل معلومات خاطئة للجانبين من أطراف مهمتها التشويش على الحفل.

وأوضحت أن هذه الأطراف التي امتنعت عن تحديدها، زعمت أن الفنان لن يصعد على خشبة المسرح بسبب ضعف الحضور الجماهيري، وهو ما لم يكن صحيحا، ما أثار توترات على الجانبين خلال المهرجان الذي أقيمت دورته الثانية في بنزرت.

وقالت إن الفنان سعد أدى حفلة ناجحة وسط تفاعل جماهيري، وإنها سعيدة بالعمل معه منذ بداية التواصل بينهما في ديسمبر الماضي لتنظيم مشاركته في المهرجان.

وذكرت أنها تحدثت مع الفنان سعد الذي تقدره وتحترمه، وأنهت سوء التفاهم.