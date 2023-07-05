عاجل: وفاة شاب اثر اندلاع مناوشات بسبيطلة بين وحدات أمنية ومواطنين..

توفيّ، اليوم الأربعاء، شاب بمعتمدية سبيطلة من ولاية القصرين إثر مناوشات اندلعت بين مجموعة من الأشخاص ووحدات أمنية بحي المعهد بسبيطلة، وفق ما أكّده المعتمد الأول بولاية القصرين، أحمد الحامدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأوضح الحامدي أن المناوشات اندلعت بعد مداهمة وحدات أمنية محلّا مخصّصا للقمار الإلكتروني بسبيطلة، وبعد تحوّلهم إلى منزل صاحب المحل المذكور، عمد الأخير إلى جمع جيرانه واستهدفوا الأمنيين بإستعمال بنادق صيد، ما اضطر الوحدات الأمنية إلى الردّ عليهم بإستعمال الغاز المسيل للدموع، مشيرا إلى أن المناوشات أسفرت عن وفاة شاب بالرش وفق المعطيات الأولية في انتظار صدور تقرير الطبّ الشرعي.

وذكر ذات المصدر أنّه تم تحويل جثة الشاب الهالك الى المستشفى الجهوي بالقصرين لعرضها على الطبيب الشرعي وتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.

من جانبه، أكّد المدير الجهوي للصحة بالقصرين، عبد الغني الشعباني، أنّ المستشفى الجهوي بالقصرين استقبل بعد ظهر اليوم جثة شاب يبلغ من العمر 24 عاما توفي في مدينة سبيطلة، وتم تحويلها إلى الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، دون أن يضيف أية معلومات أخرى