التضخم يتراجع بشكل طفيف إلى 9،3 بالمائة فى جوان 2023..

تراجع معدل التضخم بشكل طفيف إلى حدود 9،3 بالمائة، فى جوان 2023، مقابل 9،6 بالمائة، فى ماي 2023، وفق ما أظهرته مؤشرات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الإربعاء، بخصوص “مؤشر الأسعار عند الإستهلاك لشهر جوان 2023”.

ويفسر هذا التراجع، رغم الارتفاع الشهري للأسعار، بتقلص نسق الزيادة في الأسعار بين شهري جوان وماي 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022. وشهد نسق ارتفاع أسعارمجموعة المواد الغذائية تراجعا، من 0،5 بالمائة إلى 0،1 بالمائة سلبي، كما تراجع نسق ارتفاع أسعار مجموعة الأثـاث والـتجهـيزات والخدمات المنزلية من 1،7 بالمائة إلى 0،8 بالمائة ونسق ارتفاع أسعار مجموعة الترفيه والثقافة من 1،1 بالمائة إلى 0،7 بالمائة خلال شهر جوان 2023.

وشهد مؤشر أسعار الاستهلاك زيادة بنسبة 0،4 بالمائة خلال شهر جوان 2023 مقارنة بشهر ماي بعد الارتفاع بنسبة 0،5 بالمائة خلال شهر ماي. ويعود هذا التطور بالأساس الى الارتفاع المسجل في أسعار مجموعة الملابس والاحذية، بنسبة 1،8 بالمائة، وأسعار خدمات المطاعم والنزل، بنسبة 1،2 بالمائة.

في المقابل شهدت أسعار مجموعة التغذية والمشروبات تراجعا طفيفا، بنسبة 0،1 بالمائة، أساسا، تبعا لتقلّص أسعار البيض الطازج (بنسبة 6،9 بالمائة) وأسعار الخضر الطازجة (3 بالمائة) والغلال الطازجة (1,1 بالمائة). وزادت، في المقابل أسعار لحم الضأن (5,4 بالمائة) تزامنا مع الاحتفال بعيد الإضحى وأسعار الماء المعدني والمشروبات الغازية (0,8 بالمائة).

أما بالنسبة لأسعار خدمات المطاعم والفنادق، فيفسر نموّها، بنسبة 1،2 بالمائة، اساسا، إلى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي (بنسبة 0،9 بالمائة) وأسعار الخدمات الفندقية (3،5 بالمائة).

كما ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 1،8 وأسعار مكملات الملباس بنسبة 0،9 بالمائة.

//تطور الأسعار بالانزلاق السنوي

على مدى سنة زادت أسعار المواد الغذائية بنسبة 15،2 بالمائة خلال جوان 2023. وتأتى ارتفاع أسعار لحم الضأن بنسبة 36،3 بالمائة وأسعار الدواجن 28،4 بالمائة وأسعار البيض بنسبة 27،5 بالمائة وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 21،8 بالمائة وأسعار لحم البقر بنسبة 21،3 بالمائة.

وشهدت أسعار المواد المصنّعة لشهر جوان 2023 زيادة بنسبة 8 بالمائة، باحتساب الانزلاق السنوي، ويعود ذلك، أساسا، إلى إرتفاع أسعار مواد البناء (6،8 بالمائة) وأسعار الملابس والأحذية (9,7 بالمائة) وأسعار مواد التنظيف (9,4 بالمائة). في ذات السياق شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا، بنسبة 6,4 بالمائة، ويفسر ذلك بارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل، ب10,3 بالمائة، وأسعار خدمات النقل العمومي والخاص، بنسبة 16,9 بالمائة، وأسعار الخدمات المالية، بنسبة 20,7 بالمائة.

كما ارتفعت أسعار السلع المصنّعة بنسبة 8 بالمائة، نتيجة لارتفاع أسعار موّاد البناء، بنسبة 6،8 بالمائة، ومنتجات الملابس، ب9،7 بالمائة، والمنتجات المنزلية وأسعار الصيانة المنزلية الروتينية ب9،4 بالمائة.

وفي ما يتعلّق بالخدمات، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 6،4 بالمائة، بسبب ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق بنسبة 10،3 بالمائة، وخدمات النقل العمومي والخاص بنسبة 16،9 بالمائة والخدمات المالية بنسبة 20،7 بالمائة.

/معدل التضخم الضمني يتراجع بنسبة 7،4 بالمائة

سجل التضخم الضمني لشهر جوان 2023، أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، تراجعا ليصبح في حدود 7,4 بالمائة بعد ان كان في حدود 5,7 بالمائة خلال شهر ماي 2023. وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 10,7 بالمائة مقابل 4,9 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 17,8 بالمائة مقابل 0,8 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.