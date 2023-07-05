رئيسة الحكومة تفتتح ورشة عمل لتقييم تقدم إنجاز إستراتيجية تحديث الوظيفة العمومية

افتتحت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان اليوم الإربعاء بدار الضيافة بقرطاج، ورشة عمل خصّصت لتقييم تقدم إنجاز استراتيجية تحديث الوظيفة العمومية، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات وذلك بمشاركة مسؤولي الموارد البشرية بالوزارات وبحضور ممثلي الشركاء الدوليين الداعمين لهذه البرامج.

وتهدف هذه الورشة إلى استعراض مدى التقدم المسجل على مستوى إنجاز هذه البرامج والوقوف على الصعوبات التي تعيق حسن تنفيذها وتقديم مقترحات عملية لتجاوزها،حسب بلاغ اعلامي نشر مساء اليوم.

ودعت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة المشاركين في هذه الورشة إلى التسريع في تجسيم هذه الإصلاحات واعتماد مؤشرات دقيقة لمتابعة إنجازها، كما أكدت على أهمية برنامج تحديث الوظيفة العمومية ودوره الأساسي في تطوير العمل الإداري وتعزيز نجاعته.

ومن المحاور المندرجة ضمن هذه الاستراتيجية مراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وإرساء آليات التصرف التقديري في الموارد البشرية، وإدراج مواصفات الجودة في التكوين، وتطوير نظام تقييم الأعوان العموميين وبرنامج المراجعات الوظيفية،وفق ما جاء في بلاغ سابق صدر عن مصالح الاعلام بالقصبة في شهر مارس الماضي.