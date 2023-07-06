تجدد المواجهات في سبيطلة بين عدد من الشبان والوحدات الأمنية..#خبر_عاجل

تشهد مدينة سبيطلة بولاية القصرين، حاليا عمليات كرّ وفرّ بين وحدات أمنيّة وعدد من الشبان الذين أقدموا على رشق الأعوان بالحجارة وبالمواد الصلبة في محيط منطقة الأمن الوطني بسبيطلة، وفق ما أفاد به معتمد سبيطلة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وكانت المناوشات قد تجدّدت بسبيطلة عقب تشييع جثمان الشاب أحمد صولي (24 عاما) إلى مثواه الأخير بمقبرة المدينة، ثم توقفت لتتجدّد ظهر اليوم.

وتسجّل المدينة منذ عشية أمس انتشارا أمنيا مكثّفا وواسعا في سبيل حماية الممتلكات العامة والخاصة والمحافظة على مقرات السيادة.