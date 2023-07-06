عاجل: هذا ما قرره القضاء بخصوص مطلب الافراج عن السياسيين الموقوفين في قضية التآمر..

قررت دائرة الإتّهام لدى محكمة الإستئناف بتونس تأجيل النّظر في مطالب الإفراج عن السّياسيّين المعتقلين في قضيّة ” التّآمر ” على امن الدولة إلى جلسة 13 جويلية 2023 وفق ما نشره المحامي سمير ديلو على صفحته الرسمية بالفيسبوك .

وتجدر الاشارة الى ان من بين المتهمين فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة قيادات “جبهة الخلاص” على غرار رضا بلحاج وشيماء عيسى وجوهر بن مبارك، وعصام الشابي، والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي والناشط المستقيل من حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي والمحامي الأزهر العكرمي، ورجل الأعمال كمال اللطيف.