القصرين: عودة الهدوء لمدينة سبيطلة بعد مناوشات وعمليات كرّ وفرّ دامت لساعات

عاد الهدوء التام ليخيّم على معتمديّة سبيطلة من ولاية القصرين حاليا بعد مناوشات وعمليات كرّ وفرّ شهدتها المنطقة على امتداد ساعات خلال صباح اليوم الخميس ومساء أمس، وفق معتمد سبيطلة حاتم الرياحي.

وأوضح الرياحي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن مدينة سبيطلة تشهد منذ الأمس انتشارا أمنيّا مكثّفا كما وصلت اليوم تعزيزات أمنية من ولايات مجاورة تحسّبا لأي طارئ، علما أنّ كافة الطرقات الرئيسية والفرعية والمنافذ مفتوحة حاليا بسبيطلة ووسائل النقل تمرّ بسلاسلة والوضع مستقر في الوقت الراهن، وفق تأكيده.

وقد سجلت مدينة سبيطلة صباح اليوم عمليات كرّ وفرّ بين وحدات أمنيّة وعدد من الشبان الذين أقدموا على رشق الأعوان بالحجارة والمواد الصلبة في محيط منطقة الأمن الوطني بسبيطلة، عقب تشييع جثمان الشاب أحمد صولي (24 عاما) إلى مثواه الأخير بمقبرة المدينة والذي توفي أمس بسبيطلة إثر مناوشات بين مواطنين ووحدات أمنيّة.

يشار إلى أن وزراة الداخلية ذكرت في بلاغ لها، أمس الأربعاء، أن النيابة العمومية تعهدت بحالة وفاة مواطن بطلق ناري واصابة آخر بالرش في سبيطلة وتم فتح بحث تحقيقي لتحديد المسؤوليات بشأن الحادثين.

وجاء في البلاغ ذاته أن مجمُوعة من الأشخاص عمدت إلى التصدّي لدوريّة أمنيّة كانت تحاول القبض على شخص مفتش عنهُ وذلك بناءً على تعليمات من النيابة العمُوميّة.

وأوضحت الوزارة أن المجموعة المذكورة تصدّت للدورية باستعمال بنادق الصّيد والحجارة، مضيفة أن إدارة المستشفى الجهوي بالقصرين أعلنت لاحقا عن وفاة مواطن بطلق ناري وإصابة آخر بالرش.