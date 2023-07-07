نابل: عمليات التشغيل المباشر خلال السداسي الأول من سنة 2023 تسجل ارتفاعا

سجلت عمليات التشغيل المباشر خلال السداسي الأول من سنة 2023 بولاية نابل، ارتفاعا بنسبة تناهز 16 بالمائة، حيث بلغت 1480 عملية مقابل 1277 عملية تشغيل خلال نفس الفترة من سنة 2022، كما ارتفعت عمليات تشغيل الإطارات من 153 إلى 171 عملية أي بنسبة 11,7 بالمائة، وذلك وفق ما بينه التقرير الصادر عن الإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني حول مؤشرات سوق الشغل المراقبة من طرف مكاتب التشغيل بالجهة

ويفيد التقرير ذاته، أن ولاية نابل تحتل المرتبة الأولى وطنيا على مستوى العدد الجملي لعمليات التشغيل المباشر المنجزة من قبل مكاتب التشغيل، واشار إلى إدماج 1213 متربصا منهم 554 متربصا من حاملي الشهائد العليا بالمؤسسات الاقتصادية بالجهة إثر نهاية تربصهم في إطار تربصات الاعداد للحياة المهنية

وبلغت عروض الشغل خلال نفس الفترة من السنة الحالية 3151 عرضا مقابل 2857 عرضا خلال نفس الفترة من السنة المنقضية أي بارتفاع بنسبة تفوق 10 بالمائة، في حين سجلت العروض الخاصة بالإطارات انخفاضا من 525 الى 459 عرضا أي بنسبة 12,5 بالمائة، وقد تأتت هذه العروض خاصة من قطاع الصناعات التحويلية والقطاع السياحي وقطاع الخدمات.

وفي السياق ذاته، تم في إطار برنامج عقد كرامة إبرام 124 عقدا جديدا وتمكين 3156 طالب شغل منهم 1757 حاملا لشهادة عليا من فرص تربص بالمؤسسات الاقتصادية بالجهة، أما في مجال بعث المؤسسات، فقد قامت مصالح التشغيل خلال نفس الفترة بدراسة 155 ملفا للراغبين في بعث مشاريع خاصة منها 67 للإطارات وتم تمويل 89 مشروعا منها 47 لفائدة الإطارات بالإضافة الى إسناد الموافقة المبدئية لفائدة 64 مشروعا، فضلا عن انتفاع 342 طالب شغل بمختلف آليات المرافقة لبعث المشاريع من تكوين في تنمية روح المبادرة إلى التكوين في التصرف إلى المرافقة المالية

وبخصوص طلبات الشغل، تم خلال السداسي الأول من سنة 2023 تسجيل 2949 طلب شغل جديد مقابل 2862 طلب شغل خلال نفس الفترة من سنة 2022 أي بارتفاع بنسبة 3 بالمائة منهم 832 إطارا مقابل 775 سنة 2022 أي بارتفاع يفوق 7 بالمائة، وفق ذات التقرير

وفي المقابل، بلغت طلبات الشغل غير الملباة في موفى شهر جوان الفارط 4991 طلبا، من بينهم 1994 طلبا من أصحاب الشهائد العليا مقابل 5233 طلبا موفى جوان 2022 منهم 2200 إطار أي بتراجع بنسبة 4،6 في العدد الجملي للطلبات وب9،3 بالمائة في عدد طلبات الشغل الخاصة بالإطارات