كميات الأمطار المسجلة خلال الــ 24 ساعة الفارطة

شهدت عدد من مناطق البلاد، خلال الــ 24 ساعة الفارطة، نزول كميات متفاوتة من الأمطار، توزعت بحساب المليمتر كما يلي:

// ولاية سليانة

كسرى 8 برقو 23 مكثر 2 سليانة المحطة 15 سليانة المدينة 19

// ولاية الكاف

الكاف 4 الدهماني 10

//ولاية القيروان

العلا 5

ونشر المعهد الوطني للرصد الجوي، الجمعة، أهم الظواهر الجوية المسجلة خلال الــ 24 ساعة الفارطة، حيث اتسمت بهبوب رياح قوية بلغت سرعتها بحساب كلم/ س : 58 بمقرن وتالة وو61 بطبرقة و76 بسليانة و79 بالكاف.

كما شهدت عدد من المناطق، ظهور الشهيلي في كل من برج العامري وبنزرت ومقرن وباجة وجندوبة وبوسالم والكاف وسليانة والقيروان والقصرين ومدنين وتطاوين ورمادة.