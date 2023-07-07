عاجل: هذا عدد المعلمين المعنيين بالاقتطاع..

قالت وزارة التربية إن عدد المعلمين المعنيين باقتطاع أجورهم بسبب حجب الأعداد بلغ إلى غاية اليوم الجمعة 7 جويلية الجاري، أجور 15 ألفا، مضيفة أن هذا الرقم “قابل للمراجعة زيادة أو نقصانا في انتظار استكمال عمليات المتابعة والتدقيق” وفق بلاغ تحصلت عليه وات حصريا.

في المقابل أعلنت الوزارة أنها أتمت اليوم أيضا ترسيم 14.500 عون وقتي معني بالترسيم ينتمي أغلبهم إلى سلك مدرسي المرحلة الابتدائية.

وأفادت بأنها أصدرت أيضا نتائج الترقيات المهنية لمدرسي المرحلة الابتدائية في المسار العلمي دورة 2022.

يذكر أن الجامعة العامة للتعليم الأساسي واصلت إلى نهاية السنة الدراسية 2022 ـ 2023 تنفيذ قرارها حجب أعداد التلاميذ عن الإدارة.

ودعت وزارة التربية في بلاغ سابق مدرسي المرحلة الابتدائية إلى استكمال تنزيل أعداد التلاميذ قبل يوم 4 جويلية لكن الجامعة اعتبرت هذا البلاغ يخرق “القانون” باعتبار أن السنة الدراسية انتهت بانقضاء يوم 30 جوان الماضي.

واتخذت الوزارة قرارا بإعفاء 150 مدير مدرسة وهو ما اعتبره الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الأساسي نبيل الهواشي اليوم الجمعة خلال ندوة صحفية بالعاصمة “ضربا للحق النقابي ومدخلا لترهيب النقابيين”.

وأعلن الهواشي ان هيئة إدارية للجامعة ستنعقد خلال الأسبوع القادم لدراسة التطورات الجديدة بكل هدوء وترو ولاتخاذ الإجراءات المناسبة للرد على قرارات وزير التربية التي وصفها “بالجائرة”.