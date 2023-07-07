أريانة: اعتصام مفتوح لعدد من المعلمين بمقر مندوبية التربية

دخل عدد من المعلمين والنقابيين مساء اليوم الجمعة في اعتصام مفتوح بمقر المندوبية الجهوية للتربية وفق ما أفاد به وكالة تونس افريقيا للانباء الكاتب العام المساعد للفرع الجامعي للتعليم الأساسي نورالدين بوعلاق.

وأوضح بوعلاق أن الاعتصام يأتي ردا على ما وصفه “بالهرسلة المتواصلة التي يتعرض لها المعلمون والمديرون من قبل سلطة الاشراف في علاقة بمسألة الأعداد، وتضامنا مع الكاتب العام للفرع الجامعي بأريانة توفيق المحمودي الذي تم إعفاؤه من إدارة المدرسة الابتدائية النصر دون أن يرتكب خطأ واحدا وهو ما “يرجح ان قرار إعفاءه جاء على خلفية نشاطه النقابي” وفق تعبيره.

وأضاف المسؤول النقابي أن الهيئة الإدارية للتعليم الأساسي التي ستنعقد يوم 14 جويلية الجاري للنظر في سبل التعامل مع المستجدات المسجلة وتداعيات مسألة حجب الأعداد ستتولى النظر في المقترحات التي سيتم تقديمها حول الخطوات النضالية القادمة”

وانتقد بوعلاق ” ما يتعرض له المعلمون من ضغوط وهرسلة وما تضمنته تصريحات وزير التربية من “تهديد ووعيد” عوض انتهاج سياسة الحوار” حسب قوله.

ولفت إلى أن نسبة حجب الأعداد بجهة أريانة “كانت بصفة متفاوتة بين مدارس الجهة، مشيرا إلى أن عددا من المديرين لم يقوموا بتسليم الدفاتر المدرسية، رغم أن عددا من المعلمين قاموا بتنزيل الأعداد لكن دون المصادقة عليها”