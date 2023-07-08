طقس حار هذا اليوم..

يكون الطقس اليوم السبت 8 جويلية 2023 حار ومغيّم بالشمال والوسط مع سحب قليلة بالجنوب وظهور خلايا رعدية بالجهات الغربية بعد الظهر تكون مصحوبة بأمطار متفرقة ثم تشمل محليا المناطق الشرقية.

ويتواصل ارتفاع درجات الحرارة، حيث تتراوح القصوى بين 35 و41 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية وبالمرتفعات الغربية بين 41 و47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي بأغلب المناطق.

أما الريح، فتكون من القطاع الجنوبي ثم تتجه بعد الظهر إلى القطاع الشمالي قوية نسبيا من 30 إلى 45 كلم/س قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س داخل البلاد، فيما يكون البحر شديد الاضطراب فمضطرب بالشمال ومتموج فمحليا مضطرب ببقية السواحل.