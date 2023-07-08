القصرين : عودة الهدوء الى مدينة سبيطلة

حسان الناصري يفجرها ويكشف: “يوجد مؤامرة ضد تونس وما يحدث مسيس”

جريمة سبيطلة المروعة..تفاصيل وتطورات جديدة..#خبر_عاجل

طقس اليوم: ارتفاع كبير في درجات الحرارة..

طقس حار هذا اليوم..

2023/07/08 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

يكون الطقس اليوم السبت 8 جويلية 2023 حار ومغيّم بالشمال والوسط مع سحب قليلة بالجنوب وظهور خلايا رعدية بالجهات الغربية بعد الظهر تكون مصحوبة بأمطار متفرقة ثم تشمل محليا المناطق الشرقية.

ويتواصل ارتفاع درجات الحرارة، حيث تتراوح القصوى بين 35 و41 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية وبالمرتفعات الغربية بين 41 و47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي بأغلب المناطق.

أما الريح، فتكون من القطاع الجنوبي ثم تتجه بعد الظهر إلى القطاع الشمالي قوية نسبيا من 30 إلى 45 كلم/س قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س داخل البلاد، فيما يكون البحر شديد الاضطراب فمضطرب بالشمال ومتموج فمحليا مضطرب ببقية السواحل.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn