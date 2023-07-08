الحزب الدستوري الحر يعلن عن تنظيم مسيرة يوم 25 جويلية ويطالب السلطات بتأمينها

أعلن الحزب الدّستوري الحر ،في بيان أصدره اليوم السبت، عن تنظيم مسيـرة يوم 25 جويلية الحالي انطلاقــا من شــــارع 9 أفريل وصولا الى مستوى قصر العدالة بالعاصمة ، وذلك “للاحتجاج على انهيار قيم وأركان الجمهورية المدنية وضرب مبادئ الحرية والعدالة والنظام” .

وأكد الحزب أنّه ينظم هذه المسيرة كذلك للتعبير عن رفضه القاطع “للاعتداء على مواطنة التونسيين واغتصاب السلطة وتقويض أسس استقلال القضاء” وتغلغل الفساد في إدارة الدولة، بالإضافة إلى التنديد بما وصفه ب”العجز عن انقاذ الاقتصاد والمالية العمومية” وتوفير الحاجيات الأساسية للمواطنين.

وأدان في هذا السياق ما وصفه ب”فتح الباب للاستعمار عبر الاستيطان الأجنبي والتستر على الاختراقات وشبكات الإجرام الدولية”.

وطالب الحزب الأجهزة المختصة بتأمين تحركات رئيسته وقياداته والمشاركين في التظاهر ات، محذرا من أي عرقلة مباشرة أو غير مباشرة لهذه التحركات السياسية المكفولة قانونا، حسب نص البيان .