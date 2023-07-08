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وزارة التكنولوجيا تصدر بلاغ هام بخصوص الهوية الرقمية..

2023/07/08 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

أفادت وزارة تكنولوجيات الاتصال في بلاغ أصدرته السبت أنّه يجب على المتحصلين على الهويّة الرقمية تجديد صلاحية هويتهم عبر الموقع الرسمي للهوية الرقمية قبل مدة شهر (30 يوما) على الأقل من تاريخ انتهائها وإتباع المراحل التالية :
تسجيل الدخول بالموقع الرسمي للهوية الرقمية
تجديد الهوية الرقمية بعد التوقيع الإلكتروني على طلب التجديد و قبول شروط إستعمال شهادة الإمضاء الإلكتروني
وأفادت الوزارة أنّه يتم إلغاء الهويّة الرقمية الحالية وإصدار الهوية الجديدة بشكل آلي ويصل للمعني بالامر، آنيا، الرمز السري الجديد في إرسالية قصيرة.
و يمكن الإطلاع على تاريخ إنتهاء الهوية الرقمية الجديدة عبر خدمة USSD: *1717*1*2#
والجدير بالذكر أن تجديد الهويّة يتم بشكل مجاني ودون موجب للتنقل.

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