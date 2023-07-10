المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: الأسبوع الأول من جويلية هو الأشد حرارة على الإطلاق

أظهرت بيانات أولية نشرتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين 10 جويلية 2023، أن الأسبوع الأول من شهر جويلية هو أشد الأسابيع حرارة على الإطلاق.

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، في بيان: «شهد العالم للتو الأسبوع الأشد حرارة على الإطلاق، وفق بيانات أولية»، بعدما تسبب تغير المناخ والمراحل الأولى من ظاهرة إل نينيو في أن يكون شهر جوان الماضي الأشد حرا على الإطلاق.

هذه البيانات هي أحدث حلقة في سلسلة من السجلات القياسية منذ مطلع العام تشمل جفافا في إسبانيا وموجات حر شديد في الصين والولايات المتحدة.

وأكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة بصدد تجاوز المستويات القياسية على اليابسة وفي المحيطات، مع «آثار مدمرة محتملة على النظم الإيكولوجية والبيئة».

وقال مدير خدمات المناخ في المنظمة كريستوفر هيويت: «نحن في المجهول ويمكن توقع تجاوز المزيد من المستويات القياسية مع تطور ظاهرة إل نينيو، وستمتد هذه التأثيرات حتى عام 2024».

وأضاف: «هذه أخبار مقلقة للعالم».

وأشارت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى أنها اعتمدت بيانات مختلفة من شركاء حول العالم.

بدورها، قالت خدمة «كوبرنيكوس» لمراقبة المناخ في أوروبا لوكالة فرانس برس إن بياناتها أظهرت أنه من المرجح أن يكون الأسبوع الماضي الأشد حرارة منذ بدء توثيق درجات الحرارة العام 1940.

وكالات