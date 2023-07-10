سعر صرف الدينار التونسي يتراجع بـ4.7% مقابل الأورو

سجل سعر صرف الدينار تراجعا امام الأورو نهاية الأسبوع الفارط بنسبة7ر4 بالمائة وذلك وفقا لأحدث المؤشرات المالية والنقدية اليومية الصادرة عن البنك المركزي التونسي، اليوم الاثنين 10 جويلية 2023.

وبلغ على هذا الأساس سعر صرف الأورو 37ر3 دينار مقابل 22ر3 دينار قبل سنة.

وشمل التراجع كذلك حسب بيانات المركزي، الدرهم المغربي مقابل تحسن طفيف لسعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 88ر1 بالمائة حيث ناهزت قيمة الورقة الخضراء 09ر3 دينار الجمعة الفارط.

وتبين في هذا السياق مؤشرات مؤسسة الإصدار ارتفاع خدمة الدين الخارجي طيلة النصف الأول من العام الحالي وهو ما قابله تسجيل تراجع متواصل للموجودات الصافية من العملة الأجنبية التي تراجعت قيمتها اليوم 10 جويلية 2023 الى 5ر 22954 مليون دينار أي ما يعادل 99 يوم توريد مقابل 5ر24496 مليون دينار أي 121 يوم توريد في نفس التاريخ من السنة الماضية.