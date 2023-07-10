بنزرت: تحرير 3 محاضر عدلية بشان مخالفة تراتيب الانتصاب المؤقت بشاطئ رفراف الشاطئ

افضت الحملة الرقابية المشتركة التي نفذتها اليوم الاثنين، كل من مصالح الوكالة و الامن الوطني وبلدية رفراف ومعتمدية راس الجبل، من ولاية بنزرت إلى تحرير 3 محاضر عدلية ضد عدد من المنتصبين بشاطئ رفراف الشاطئ، وذلك بسبب العود للمخالفة، وفق المكلف بالمتابعة والمراقبة للشريط الساحلي بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ببنزرت ماهر خشارم.

وبين خشارم ان الفريق الرقابي المشترك نفذ حملة رقابية مماثلة بداية الاسبوع الفارط، وقام بتحرير مجموعة تنابيه ضد عدد من المخالفين للاجراءات القانونية المتعلقة بالانتصاب المؤقت على الشاطئ، الا ان عددا منهم واصل عدم الامتثال للقانون فتم عقب إتمام إجراءات إستشارة النيابة العمومية تحرير محاضر عدلية ضد ثلاثة منهم .

وتم في ذات حملة نهار اليوم الحجز الفعلي لمجموعات هامة من الواقيات الشمسية والكراسي والطاولات و توابعها التي تعمد اصحابها تركيزها على الشاطئ دون وجه حق قانوني، وتحرير عدد من المحاضر ضد عدد من المخالفين.

واضاف المصدر ذاته ان مثل هذه الحملات الرقابية المشددة متواصلة في الزمان والمكان بكامل الشريط الساحلي والغابي بالجهة، وذلك في إطار اعمال اللجنة الجهوية التي اقرتها السلط الجهوية ببنزرت، في إطار الحد من التعدي على الملكين العمومي والخاص وايضا تامين موسم اصطياف طبيعي لعموم المواطنين.