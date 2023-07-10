بعد قرارت وزارة التربية: الهيئة الإدارية الجهوية للفرع الجامعي للتعليم الأساسي بصفاقس تصعد..

أقرت الهيئة القطاعية الجهوية للفرع الجامعي للتعليم الأساسي بصفاقس، التي إنعقدت اليوم الإثنين، بمقر الإتحاد الجهوي للشغل بحضور الكتاب العامين للنقابات الأساسية للتعليم الأساسي، إستعدادا للهيئة الإدارية الوطنية القطاعية للتعليم الأساسي، جملة من التحركات الاحتجاجية التصعيدية على غرار برمجة الدخول في إعتصامات ووقفات إحتجاجية على مستوى جهوي وإقليمي ووطني، وطرح إستقالات فردية قانونية لعدد من مديري المدارس، فضلا عن التلويح بمقاطعة العودة المدرسية المقبلة.

وأوضح كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بصفاقس، عبد الكريم السويسي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذه التحركات، التي سيتم طرحها على الهيئة الإدارية الوطنية القطاعية للتعليم الأساسي، المنتظر ان تنعقد الأربعاء القادم بمدينة الحمامات (ولاية نابل)، تاتي ردا على وزارة التربية التى لم تستمع لمطالب المعلمين، وتنكرت لمجهودات المربين، وتواصل “سياسة التصعيد”، و”إستخفافها بالقطاع عبر تهميش الجانب التفاوضي وتوخيها سياسة التهديد”، و”إعتماد سياسة التنفيذ” عبر إقدامها على إعفاء 350 مدير مدرسة من خطته الوظيفية، وخصم جراية شهر بالنسبة ل17 ألف معلم على خلفية العمل غير المنجز، وفق قوله.

وإعتبر أن قرارات وزارة التربية “إجراء غير قانوني، يصب في خانة سياسة التجويع وضرب المعلم في العمق” وفق قوله، وهو ما من شانه تأزيم المناخ الإجتماعي بشكل عام والمناخ التربوي بشكل خاص، وفق تقديره، واكد ان الطرف النقابي كطرف إجتماعي”ضد أشكال التصعيد”، ويبقى المطلب الوحيد هو “التفاوض الجدي لحلحلة الملف”

يذكر أن وزارة التربية أصدرت اليوم بلاغا، اعلنت فيه إعفاء 350 مدير مدرسة إبتدائية، وخصم خلاص شهر جويلية ل17 ألف معلم تمسكوا بحجب الأعداد.