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تسجيل 9106 حالات ولادة في المنازل خلال 2020.. وهذه الولاية تحتل المرتبة الأولى

2023/07/11 أخبار, مجتمع

كشفت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى خلال يوم دراسي انتظم اليوم الثلاثاء حول برنامج التمكين الاجتماعي للأسر، أن من بين أهم الظواهر المرصودة داخل الأسر التونسية والتي تدفع نحو مزيد التوعية والتثقيف عبر برنامج التمكين الاجتماعي للأسر، هي وجود حالات ولادة في محل الإقامة وبأساليب تقليدية.
وأوضحت أن المعهد الوطني للإحصاء، سجّل 9106 حالة ولادة في محل الإقامة خلال سنة 2020، واحتلت ولاية منوبة المرتبة الأولى بـ3213 حالة ولادة تليها القيروان بـ 1092.
وقالت بلحاج موسى إن برنامج التمكين الاجتماعي للأسر الذي انطلق منذ سنة 2019 ويشمل حتى الآن 18 ولاية، مكّن من تشخيص الظواهر التي يعيشها أفراد الأسر وتحليلها سوسيولوجيا ملاحظة أن عددا من العائلات التونسية تشهد مظاهر تأزم خاصة وأن الفضاء الأسري يُمثل مجال تهديد للنساء والأطفال بالاستناد إلى مؤشر ارتفاع العنف في هذا الفضاء.
وكشفت الوزيرة أن حالات الانتحار في صفوف الأطفال بلغت منذ بداية سنة 2023 وإلى غاية 10 جويلية الجاري، 16 حالة انتحار اإضافة إلى تسجيل 176 محاولة انتحار أغلبها في صفوف الإناث.

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