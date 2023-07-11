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نابل: حجز ذهب مهرّب بقيمة 930 ألف دينار

2023/07/11 أخبار, حوادث و قضايا

حجزت مصالح فصيل الحرس الديواني بنابل، أكثر من 4.6 كلغ من المصوغ من الذهب المهرب بقيمة 930 ألف دينار، وذلك في إطار مكافحة تهريب المعادن الثمينة.
وضبطت كمية المصوغ المذكورة، وفق بلاغ صادر على الادارة العامة للديوانة، داخل إحدى المحلات بجهة نابل، لا يملك صاحبها في شأنها أية وثيقة تثبت شرعية مسكها.
وتم تحرير محضر حجز في الغرض، والاذن بإحالة كمية الذهب المحجوزة إلى مصالح مكتب الضمان بالجهة للقيام بالاختبارات وإتمام الإجراءات اللازمة في الغرض، وذلك بعد استشارة النيابة العمومية.

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