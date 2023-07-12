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كأس العالم 2026 … إجراء قرعة التصفيات الإفريقية غدا الخميس بأبيدجان

2023/07/12 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) أن قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 ستُجرى غدا الخميس بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان على الساعة الثالثة بعد الزوال بتوقيت غرينيتش.

وتنظم النسخة القادمة من نهائيات كأس العالم بشكل مشترك من قبل الولايات المتحدة وكندا والمكسيك من 11 جوان الى 19 جويلية 2026.

وذكرت الهيئة القارية الكروية في بلاغ أنه سيتم نقل عملية سحب القرعة مباشرة على المنصات الرقمية للكاف وعلى موقع الكونفدرالية على الانترنيت مشيرة الى أن القرعة ستجرى عقب الجمعية العمومية العادية الـ 45 للكاف.

وستعرف التصفيات لأول مرة مشاركة 48 منتخبا عوضا عن 32 مثلما كان معمولا به سابقا. وستوزع المنتخبات التي ستشارك في التصفيات على تسع مجموعات على أن يتأهل اصحاب المراكز الاولى من كل مجموعة مباشرة الى المونديال.

وستخوض أفضل اربع منتخبات محرزة للمرتبة الثانية مباريات فاصلة على أن يشارك الفريق الفائز منها في دور فاصل اخر بمشاركة خمسة منتخبات أخرى.

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