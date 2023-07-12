ميسي يؤكد أنّه سيعتزل دوليا قريبا ويتطلع لتحديات جديدة مع انتر ميامي

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب انتر ميامي الأمريكي الجديد انه لا يعرف متى سيعتزل اللعب دوليا مع المنتخب الأرجنتيني الذى توج معه مؤخرا بمونديال قطر 2022 لكنه اعترف في مقابلة مع التليفزيون الأرجنتيني بأن هذا الأمر “سيحدث قريبا” بسبب سنه.

وقال ليونيل ميسي في تصريحاته الاخيرة هذه “بحكم المنطق والسن سيحدث هذا قريبا(…)لا أعرف متى تحديدا أفكر ببساطة في اليوم بيومه وفي الاستمتاع بكل ما نعيشه الآن”مضيفا” أعتقد أن الأمر سيحدث حين يجب أن يحدث كل ما يبقى لي الآن بعد أن حققت ما حققته هو الاستمتاع”.

وعن انضمامه إلى انتر ميامي قال ميسي “أنا سعيد بالقرار الذى اتخذناه.. أتطلع لخوض تحديات جديدة لن تتغير طريقة تفكيري أبدا وسأسعى دائما بغض النظر عن الفريق الذي أمثله إلى بذل قصارى جهدي لصالح نفسي والنادي ومواصلة الأداء على أعلى المستويات”.

وسيتم تقديم ميسي الأحد المقبل على ملعب لوكهارت في فلوريدا مع فريقه الجديد انتر ميامي الأمريكي وسيقيم النادي حفلًا خاصًّا لتقديم اللاعب الفائز

بالكرة الذهبية سبع مرات في ملعبه في فورت لودرديل.

وسينضم ميسي الفائز بكأس العالم في قطر 2022 لزميله السابق في برشلونة سيرجيو بوسكيتس في انتر ميامي وكذلك مدرب الأرجنتين السابق جيراردو مارتينوومن المتوقع أن يخوض ميسي أول مباراة له مع انتر ميامي في الـ21 من جويلية أمام كروز أزول المكسيكي.