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موعد رأس السنة الهجرية فلكيا

2023/07/12 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

أكد المعهد الوطني للرصد الجوي، أن عملية رصد هلال شهر محرم لسنة 1445 هجري، ستجرى بعد غروب شمس يوم الإثنين 17 جويلية 2023 الموافق لــ 29 ذو الحجة القعدة 1444 هجري.
ويحدث الاقتران المركزي بين الشمس والقمر، وفق الحسابات الفلكية، يوم الإثنين 17 جويلية 2023 على الساعة السابعة مساء و 32 دقيقة حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس.
وتبعا للمعطيات الفلكية، لا يمكن رؤية هلال محرم 1445 هجري بعد غروب شمس يوم الإثنين 17 جويلية 2023 ويمكن رؤيته يوم الثلاثاء 18 جويلية وذلك بداية من الساعة التاسعة صباحا و10 دقائق حسب التوقيت المحلي وذلك انطلاقا من غرب المحيط الهادي ثم تباعا باتجاه الغرب، أي أن مفتتح شهر محرم من السنة الهجرية الجديدة 1445 سيكون وفق التوقعات الفلكية يوم الأربعاء 19 جويلية 2023.

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