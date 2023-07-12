لجنة النظام الداخلي تستمع لوفد من هيئة الانتخابات حول المواعيد الانتخابية القادمة

مثلت المواعيد الانتخابية القادمة، محور جلسة استماع جمعت أعضاء لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية بمجلس نواب الشعب، اليوم الاربعاء، بوفد من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يتقدمهم رئيسها فاروق بوعسكر.

وتولى رئيس هيئة الانتخابات وأعضاؤها، وفق بلاغ أصدرته الهيئة، اطلاع اعضاء اللجنة على استعدادات الهيئة للمواعيد الانتخابية القادمة، وآخر التحضيرات لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم وعرض أولويات الهيئة في الفترة القادمة.

وكان رئيس الهيئة مرفوقا بنائبه محمد نوفل الفريخة وعضوي مجلس الهيئة محمد التليلي منصري ومحمود الواعر.