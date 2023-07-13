هذا فحوى لقاء وزير التربية بسفير المملكة العربية السعودية بتونس..

أبرز وزير التّربية محمد علي البوغديري أمس الاربعاء، خلال لقاء جمعه، بسفير المملكة العربية السعودية بتونس عبد العزيز الصقر عراقة العلاقات بين البلدين الشقيقين التي توفر أرضية لتعزيز التعاون الثنائي وتطوير الشراكة بينهما ، حسب بلاغ وزارة التربية على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي “فايسبوك

وأشار محمد علي البوغديري الى أنّ بين تونس والمملكة العربية السعودية تاريخ تعاون جعل التواصل بين البلدين الشقيقين قائما منذ عقود وهو ما يدفع الى مزيد تطوير التّعاون في مُختلف المجالات ولا سيما في مجال التربية والتعليم والاستثمار في المعرفة والذكاء لما فيه خير الطرفين وشعبي البلدين الى جانب تبادل الخبرات في مسائل ومشاريع تربوية متعددة كاعتماد التكنولوجيات الحديثة في التعليم وتبادل الخبرات في التكوين وتجويد العملية التربوية.

من جهته أعرب سفير المملكة العربية السعودية بتونس عن تقديره لما تزخر به تونس من كفاءات يمكن أن يستفيد منها البلدان في إطار تعاون ثنائي مُذكرا أن بين تونس والمملكة العربية السعودية أُطر تعاون مُثمر وناجع ترجمته جملة من السياقات والاتفاقيات سيقع العمل على تفعيل بعضها والنظر فيها بتطوير مضامينها وتحيينها وهو ما يعمل البلدان استنادا الى كفاءات تونسية وسعودية تُدعّم العمل المشترك في مجالات مختلفة لعل أهمها قطاع التربية والتعليم.