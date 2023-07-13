القصرين: تفكيك شبكة مختصة في تهريب أفارقة جنوب الصحراء

تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بالقصرين بالتنسيق مع نظيرتها بسيدي بوزيد من تفكيك شبكة مختصة في تهريب الأفارقة جنوب الصحراء من الحدود الغربية التونسية في اتجاه صفاقس ونقلهم وإيوائهم قصد التحضير للقيام بعمليات إبحار خلسة وإلقاء القبض على الطرفين الرئيسيين اللذان يترأسان هذا الوفاق، حسب ما افادت به الادارة العامة للحرس الوطني اليوم الخميس.

هذا وقد تم حجز سيارة يتولى من خلالها المعنيون كشف الطريق المؤدية إلى مدينة صفاقس للتفصي من المراقبة الأمنية وضبط 5 أجانب مجتازين، وحجز مبلغ مالي متأتي عن نشاطهم الإجرامي يقدر بـ 11.230.000 دينار ومبلغ من العملة الصعبة 365 أورو وذلك بعد القيام بعمليات ميدانية وفنية بين مدينتي القصرين وسيدي بوزيد.

وبمراجعة النيابة العمومية بالقصرين أذنت بمباشرة قضية عدلية موضوعها ” تكوين وفاق قصد الاتجار بالبشر ومساعدة أجانب على اجتياز الحدود البرية خلسة و نقلهم وإيوائهم قصد التحضير” .