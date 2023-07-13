بلاغ هام من الـ”صوناد” لأهالي مدنين..

افادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، في بلاغ لها اليوم الخميس 13 جويلية 2023، بأنه على إثر انقطاع التيار الكهربائي بمنطقة الزاس من ولاية مدنين، منذ صباح اليوم، وما نتج عنه من توقف لتشغيل الآبار العميقة بالجهة، تم تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بالمناطق التالية : مدنين بنقردان وجرجيس وذلك طيلة كامل هذا اليوم.

ومن المنتظر استئناف التزود بالماء الصالح للشرب بصفة طبيعية بداية من يوم الغد الجمعة 14 جويلية 2023 بعد استقرار التزود بالتيار الكهربائي وإعادة تشغيل كافة الآبار بالجهة.