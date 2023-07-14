عاجل: جامعة التعليم الاساسي تعلن عن جملة القرارات الهامة..

دعت اليوم الجمعة 14 جويلية 2023 الجامعة العامة للتعليم الأساسي، وزارة التربية، إلى فتح حوار جدي والإحتكام إلى طاولة المفاوضات لتسوية مختلف الإشكاليات وتجاوز كل الصعاب، معلنة استعدادها لمواصلة النضال ‘لمواجهة سياسات التجويع والتشريد’.

وطالبت الدامعة بالتراجع الفوري عن قرارات إعفاء مدري مدارس ابتدائية وحجب أجور الاف المعلمين على خلفية حجب الأعداد وعدم المصادقة عليها.

وأعلن الهيكل النقابي عن اتخاذ جملة من القرارات من بينها مواصلة حجب الأعداد ومقاضاة وزير التربية وتنفيذ اعتصامات ووقفات احتجاجية على المستوى الوطني والجهوي وتنظيم يوم غضب.