الحرارة هذه الليلة..

توقع المعهد الوطني للرصد الجوي بلوغ سرعة الرياح ،هذه الليلة مستوى 40 كلم/س بأقصى الجنوب حيث تثير الرمال والأتربة في حين تكون ضعيفة إلى معتدلة ببقية المناطق ويبقى البحر قليل الاضطراب.

واضاف المعهد في بلاغ نشره ، مساء الاحد، ان الطقس سيكون صاف الى قليل السحب على كامل البلاد في حين ستتراوح الحرارة ليلا بين 28 و32 درجة بالمناطق الشرقية وتكون بين 32 و36 داخل البلاد.

وستكون درجات الحرارة المرتقبة لصباح غد الاثنين، في حدود 37 درجة ببرج الخضراء وعند مستوى 35 درجة بتونس العاصمة و 39 درجة بولايتي باجة وجندوبة في حين تغشى سحب قليلة سماء اغلب الجهات.