بطاقة ايداع بالسجن في حق هذا المحامي..#خبر_عاجل

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي محمد علي عباس الموقوف من أجل شبهة تكوين وفاق بغاية نشر الأخبار الزائفة بغاية الاضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني.

وحسب ما نقلته موزاييك فإن قاضي التحقيق أصدر بالتوازي مع بطاقة الإيداع بالسجن، إنابة قضائية لفائدة الفرقة المركزية الخامسة للحرس الوطني بالعوينة لمواصلة الأبحاث في ملف القضية، حيث كانت النيابة العمومية قررت فتح بحث تحقيقي يتعلق بجرائم” تكوين وفاق ” بغاية الاضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني ونسبة أمور غير صحيحة الى موظف عمومي والتشهير بموظف عمومي بغاية التشويه.