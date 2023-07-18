الجماعي: ‘سيتم الإفراج عن باقي الموقوفين في قضية التآمر’

اعتبر المحامي مختار الجماعي ان “قرار الافراج عن شيماء عيسى ولزهر العكرمي اللذان تم أيقفهما سابقا على ذمة قضية التآمر على أمن الدولة هو إصلاح لخطأ سابق”.

وافاد المحامي، في حوار لاذاعة شمس اف ام اليوم الثلاثاء، ان باقي الموقوفين على ذمة قضية التآمر سيتم الإفراج عنهم أيضا.

وأكد الجماعي ان القضاء التونسي عضويا غير مستقل لانه في علاقة بالسلطة التنفيذية ، لافتا إلى أن القضاء يكون مستقلا عندما يكون منفصلا تماما عن السلطة التنفيذية.

واضاف الجماعي: “اليوم يوجد تبعية عضوية بين القضاء والسلطة التنفيذية لكن ذلك لا يمنع انه يوجد قضاة مستقلون”.