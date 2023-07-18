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وفاة مسترابة لأمني ووالدته في المنستير..#خبر_عاجل

2023/07/18 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، مساء الثلاثاء 18 جويلية 2023، بمباشرة الأبحاث اللازمة للكشف عن ملابسات وفاة مسترابة لأمنيّ ووالدته عثر على جثتيْهما بمنزلهما بمدينة جمّال من ولاية المنستير.

ووفق ما أوردته لموزاييك فقد تفطّن أحد أفراد عائلة الهالكين إلى جثتيْهما بإحدى غرف المنزل ممدّدتين على أرضية الغرفة ليتم إعلام أعوان الأمن الذين تنقلوا على عين المكان ليلتحق بهم ممثل النيابة العمومية لإجراء المعاينات اللازمة والتثبت من مدى وجود آثار اعتداء على الجثتين قبل الاذن لاحقا بإيداعهما على ذمة الطبيب الشرعي لتحديد الأسباب العلمية للوفاة.

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