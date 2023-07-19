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جريمة شنيعة في سوسة: اكتشفت خيانته لشقيقتها فقتلها دهسا بالسيارة..!

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جريمة شنيعة في سوسة: اكتشفت خيانته لشقيقتها فقتلها دهسا بالسيارة..!

2023/07/19 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

توفيت شابّة عشرينية بحيّ أولاد لحمر بمنطقة شطّ مريم، التابعة لولاية سوسة، ليلة البارحة، بعد أن دهستها سيارة يقودها زوج شقيقتها.

وفق ما نقلته اذاعة موزاييك، اليوم الأربعاء 19 جويلية 2023 فان المشتبه به عمد إلى دهس الضحيّة التي كانت رفقة شقيقتها في طريقهما إلى مركز الحرس للتبليغ عن تلقيهما تهديدات من الأخير.

وحسب ما نقلته الإذاعة عن مصادر مطّلعة فأنّ الزوج وهو أبّ لطفلين تحصّن بالفرار إثر الواقعة علما وأنّ العلاقة بين الزوجيْن تشوبها عدّة خلافات لعلّ آخرها، حسب المعطيات المتوفرة، اكتشاف الضحيّة لخيانة الجاني لشقيقتها، في انتظار تعمّق الأبحاث لكشف الحقيقة.

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